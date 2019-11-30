Киев официально ввел воинские звания по стандартам НАТО

Киев, 30 ноября. Закон о введении новых воинских званий вступил в силу на Украине. Документ избавляется от некоторых званий, которые сохранились со времен Советского Союза, и при этом вводит новые в соответствии со стандартами НАТО, к интеграции к которой стремится Украина.

Так, например, в украинской армии больше не будет старшин, прапорщиков и старших прапорщиков. Эти звания с лихвой компенсируют многочисленные вариации сержанта. Помимо традиционного младшего и старшего сержанта появятся также первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

На флоте вместо мичманов появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Изменения коснулись и структуры самих вооруженных сил. Законопроект упраздняет полки и заменяет их бригадами.

В министерстве обороны Украины отметили, что подобные шаги позволят повысить роль сержантов в армии и старшин на флоте, а также реформировать ВСУ для последующей интеграции в НАТО.

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Альянс выразил поддержку Украине и заявил о готовности сотрудничать с ней, однако пока не планирует принимать ее в свои ряды.

7 февраля Верховная рада Украины поддержала поправки в конституцию, которые закрепляют курс Киева в Евросоюз и НАТО. Согласно законопроекту, в преамбуле украинской конституции будет указано о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».