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МИД Германии выступил за углубление сотрудничества с Россией в научной сфере

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МИД Германии выступил за углубление сотрудничества с Россией в научной сфере

Берлин, 30 ноября. Германия планирует углублять сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом заявила госминистр по вопросам международного культурного сотрудничества в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Мюнтеферинг уверена, что инноваций и прогресса можно достичь только при свободном научном обмене между Германией и Россией. По ее словам, есть множество вопросов, которые две страны могут решить только совместными усилиями.

«Именно германо-российское сотрудничество между университетами, в сфере науки и исследований демонстрирует, что становится возможным, если сплотить силы», — подчеркнула госминистр МИД ФРГ.

Кроме того, Мюнтеферинг отметила, что международное сотрудничество укрепляет взаимопонимание и доверие между странами.

«Мы хотим сделать эту кооперацию более интенсивной», — заключила она.

Также Мюнтеферинг сообщила, что с нетерпением ждет года Германии в России, который пройдет с августа 2020 по июль 2021 года. 30 ноября она вылетает в Москву. В России госминистр МИД ФРГ подведет промежуточные итоги Германо-российского года научно-образовательных партнерств, примет участие в Российско-немецком научно-образовательном форуме 2 декабря и встретится с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.

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Источник: ТАСС
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