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Медведчук заявил о сепаратизме украинских политиков из-за отказа от Минских соглашений

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Медведчук заявил о сепаратизме украинских политиков из-за отказа от Минских соглашений

Москва, 30 ноября. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал сепаратизмом идею украинских политиков отказаться от выполнения Минских соглашений.

По мнению депутата Верховной рады, отказ от выполнения минских договоренностей означает признание потери Донбасса.

«Она [Украина] может заявить о выходе из Минских соглашений. Но те, кто из этого соглашения выйдет и не войдет в другое, это будет означать отказ от людей и от территорий. А по Уголовному кодексу это нарушение территориальной целостности. Это действия, которые представляют собой состав преступления», — цитирует Медведчука ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Он также заявил, что в словах министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева от договоренностей есть признаки преступления.

«Пришло время дать оценку высказываниям Пристайко и многих других, кто ратует за забор, за стену, за отказ от территорий и за отказ от людей», — считает Медведчук.

Минские соглашения – комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе, подписанный по итогам саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и закрепление в Конституции Украины особого статуса региона. Договоренности были одобрены Советом Безопасности ООН.

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