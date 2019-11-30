Представитель тобрукского правительства Ливии встретился с президентом Нигера

Депутат Палаты представителей Ливии Ахмад Шариф встретился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу в столице Нигера Ниамей. Тобрукский депутат в ходе встречи передал письменное послание от спикера Палаты представителей Агилы Салеха.

Как сообщает портал Lybia24, представители правительств Нигера и Ливии обсудили дипломатические отношения между странами и механизмы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, особенное внимание уделив вопросам безопасности границ.

В заявлении, опубликованном в пятницу на официальной странице Палаты представителей в Facebook говорится, что аш-Шариф также встретился со спикером палаты представителей Нигерии Ахсаном Тини и министром внутренних дел Нигерии Боазумом Мохаммедом.

Президент Нигерии подчеркнул важную роль тобрукского правительства и поддержку государства, а также отметил, что исторически сложившиеся отношения между Ливией и Нигерой говорят о необходимости обеспечения общей границы и борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для региона.

Основным местом и центром притяжения террористов служит Триполи, оккупированный террористами ПНС Ливии.

Напомним, что Палата представителей в Тобруке является единственным легитимным органом власти в Ливии. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от террористов и исламистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Данная структура состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически конфликтуют друг с другом за территорию и влияние.

Все банды связаны между собой и частично состоят из элементов международных террористических группировок: ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Так называемый «премьер-министр» ПНС Файез Саррадж, назначенный на должность в обход демократических процедур, является выходцем из организации «Братья мусульмане».

Террористы ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду, пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.