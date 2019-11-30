Шнуров распрощался с лучшим «бриллиантом» шоу «Голос»

Москва, 30 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выгнал из проекта «Голос» самую сильную участницу — Милану Рахманову, выбрав в качестве своего фаворита Антона Токарева.

Оба исполнителя входили в команду, возглавляемую Сергеем Шнуровым. Они вместе исполнили дуэтом песню Survivor группы Destiny’s Child, после чего Шнуров вынес окончательный вердикт. Свое решение член жюри мотивировал тем, что Милана и так является состоявшейся певицей, которая способна самостоятельно пробить дорогу в шоу-бизнес.

«Милана — состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона. Ты правда можешь все сама», — объяснил Шнуров.

Певица Полина Гагарина, которая тоже входит в состав жюри, призналась, что ее расстроил такой поворот событий. По ее словам, и Антон, и Милана являются настоящими «бриллиантами», а также ее любимчиками в команде Шнурова, пишет «Газета.ру».

Отметим, что решения лидера группы «Ленинград» не всегда находят одобрение со стороны зрителей. Так, например, они остались недовольны решением музыканта отдать предпочтение Ирине Чуваковой, которая пела дуэтом с Дмитрием Клинаевым, отцом актера Егора Клинаева, погибшего в восемнадцатилетнем возрасте. Большинство зрителей болело за Дмитрия, однако Шнуров оказался другого мнения. Он отдал победу Чуваковой, так как «не может терпеть женских слез».

Жена Клинаева опубликовала у себя в Instagram голосование с фотографиями Дмитрия и Ирины, предложив объективно сделать выбор. В итоге 64% подписчиков выбрали Дмитрия, на стороне Ирины оказалось 36%.