Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

Москва, 30 ноября. Советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбил американский ударный вертолет AH-64 Apache. Инцидент произошел в ноябре на Аравийском полуострове.

Видео атаки появилось в Twitter пользователя Last Defender. На кадрах записи можно видеть, как снаряд поражает вертолет, после чего он резко падает вниз.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) November 29, 2019

По предварительным данным, вертолет состоял на вооружении ВС Саудовской Аравии, а ЗРК «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) принадлежит йеменским хуситам. Пока ни хуситы, ни аравийцы не дали никаких официальных комментариев по поводу случившегося.

Разработка ЗРК «Оса» началась в конце октября 1960 года, на вооружение он был принят в 1971 году. Во время войны в Югославии «Осы» перехватывали ракеты Tomahawk, летящие на высоте 20–100 метров. В 2007 году «Оса» являлась самым многочисленным комплексом войсковой ПВО в России. Современные ракетные комплексы Тор-М1/2, Панцирь-С1/2, ПЗРК «Верба» и «Сосна» превосходят «Осу» по эффективности.