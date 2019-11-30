Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

114
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

Москва, 30 ноября. Советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбил американский ударный вертолет AH-64 Apache. Инцидент произошел в ноябре на Аравийском полуострове.

Видео атаки появилось в Twitter пользователя Last Defender. На кадрах записи можно видеть, как снаряд поражает вертолет, после чего он резко падает вниз. 

По предварительным данным, вертолет состоял на вооружении ВС Саудовской Аравии, а ЗРК «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) принадлежит йеменским хуситам. Пока ни хуситы, ни аравийцы не дали никаких официальных комментариев по поводу случившегося. 

Разработка ЗРК «Оса» началась в конце октября 1960 года, на вооружение он был принят в 1971 году.  Во время войны в Югославии «Осы» перехватывали ракеты Tomahawk, летящие на высоте 20–100 метров. В 2007 году «Оса» являлась самым многочисленным комплексом войсковой ПВО в России. Современные ракетные комплексы Тор-М1/2, Панцирь-С1/2, ПЗРК «Верба» и «Сосна» превосходят «Осу» по эффективности.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров