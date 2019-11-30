Китайские СМИ назвали запрет продавать России французские «Мистрали» ошибкой США

Пекин 30 ноября. США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль», уверены журналисты китайского издания Sohu, перевод опубликовало издание «ПолитРоссия».

Они напомнили, что несколько лет назад широкий резонанс получила история с кораблями семейства «Мистраль», которые Россия намеревалась купить у Франции за 1 млрд евро. Сумма была переведена на счета французских судостроителей. Российская сторона рассчитывала пополнить ряды ВМФ РФ двумя универсальными десантными кораблями-вертолетоносцами. Но передача военной техники не состоялась, так как Вашингтон оказал давление на Париж и запретил продавать корабли Москве.

Это произошло на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом. США были уверены, что такое развитие сценария негативным образом скажется на РФ и ослабит флот страны, но ситуация обернулась совершенно иным образом. Журналисты китайского издания отмечают, что благодаря хитрости и дипломатически грамотным шагам Россия добилась справедливости и выиграла несколько очков на геополитической арене.

Авторы материала, опубликованного в Sohu, подчеркивают, что Франция не только перечислила России всю сумму по контракту, но и вернула оборудование, которое было установлено на кораблях. Кроме того, Москва заявила о том, что начнет строить аналоги «Мистралей» уже в 2020 году.

«Новые российские корабли по своим техническим характеристикам будут значительно превосходить «Мистрали», — подчеркнули китайские журналисты.

Они также отметили, что реализация этого проекта позволит российскому флоту выйти на новый уровень и получить колоссальный опыт. Авторы материала уверены, что Соединенные Штаты допустили грубую ошибку, запретив продавать РФ «Мистрали»: Москва не только создаст в самое ближайшее время превосходящие по мощи корабли, но и наберется опыта для реализации подобных и более масштабных проектов.