Apple пересмотрит свою политику из-за российского Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Apple пересмотрит свою политику из-за Крыма Американская компания Apple столкнулась с тонкими гранями международных отношений. «Яблочный» гигант теперь пересмотрит свою политику в области географии, об этом агентству Reuters рассказал представитель корпорации Труди Мюллер. Дело в том, что на этой неделе одно из приложений Apple (а именно — «Погода») наконец отобразило Крым правильно — как российскую территорию, которой он является по факту. А вот над Киевскими властями это, понятное дело, сгустило тучи. Свое недовольство выразил номинальный делегат Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич, он призвал «вернуть» полуостров в состав Украины хотя бы на уровне приложения. В Apple ответили, что российский Крым на картах связан с законодательством нашей страны, и теперь корпорация будет искать варианты для компромисса. Стоит отметить, что «яблочные» карты довольно долго игнорировали Крымский мост. Но затем все же включили переправу в список возможных маршрутов.

Володин осудил Украину за притеснение малых народов Тем временем Украина рискует вновь лишиться территории, если будет и дальше притеснять права малых народов. Не исключено, что этнические группы и даже отдельные области страны не примут такие действия Киева, считает спикер Госдумы России Вячеслав Володин. В качестве примера он назвал языковую политику на Украине и, в частности, притеснение русскоязычного населения, которое там является меньшинством, но лишь формально. К слову, в Крыму после его воссоединения с Россией, были закреплены три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Володин напомнил, что делегация Киева «во всей красе» показала себя на полях ООН в Женеве, где недавно прошел форум по вопросам меньшинств. Там украинцы пытались сорвать выступление представителя России непристойным поведением. Но этими действиями вряд ли добились авторитета на мировой арене.

Вблизи Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет В Краснодарском крае разбился частный вертолет. Трагедия произошла под Новороссийском, причины крушения пока неизвестны, но после падения воздушное судно загорелось. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, тело пилота нашли на месте ЧП, вероятнее всего, он был единственным человеком на борту. СМИ также сообщают, что погибший работал в компании «Абрау-Дюрсо», штаб-квартира которой расположена в одноименном селе. Этой же организации, занятой в сфере туризма, частный вертолет и принадлежал. Сейчас к месту происшествия отправились оперативники, им предстоит выяснить детали аварии.