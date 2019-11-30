Возле границ России замечен очередной американский беспилотник

Москва, 30 ноября. Американский беспилотный летательный аппарат провел разведку у границ России. Данные о полете можно увидеть на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

Исходя из информации, размещенной на портале, беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10, вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, которая базируется на итальянском острове Сицилия.

В 9.25 по московскому времени аппарат пролетел вдоль границ России на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час. Разведка проводилась в районе Ленинградской и Псковской областей, сообщает РИА Новости.

Российские силы ПВО регулярно замечают американские разведывательные летательные аппараты вблизи границ РФ. Наиболее часто ВВС США пытаются разведать местность в районе Крыма, Краснодарского края и Балтийского моря. Также американским военным интересны данные о российских военных базах в Сирии.

Как сообщает газета ВС РФ «Красная Звезда», за минувшую неделю 23 летательных аппарата пытались вести разведку вдоль границ России, в 16 случаях дежурные истребители ПВО России были вынуждены совершать вылеты с целью недопущения нарушений воздушного пространства.

Минобороны РФ неоднократно призывало США прекратить провокации на границах страны, однако американские ВВС продолжают игнорировать требования российских властей.