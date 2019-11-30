Боксер объяснил, почему Кокляев проиграл Емельяненко в первом раунде

Москва, 30 ноября. Профессиональный боксер Александр Котлобай назвал предсказуемыми итоги боя бойца ММА Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

По его словам, у Кокляева не было шансов. Во-первых, он не является «ударником», в отличие от своего соперника. Во-вторых, Емельяненко является топовым бойцом, которого не просто одолеть даже подготовленному спортсмену. Котлобай полагает, что Емельяненко мог бы уложить пауэрлифтера сразу же, однако он намеренно растягивал время, играя с ним на ринге, чтобы устроить хоть какое-то шоу.

«Саша специально делал из него дурачка и не хотел сразу его ронять. Мне это было понятно сразу. Бой не то чтобы договорной, но Саша растягивал до предела, но, видимо, предел был — конец первого раунда», — пояснил боксер телеканалу 360.

Напомним, что Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом же раунде. Тот смог встать на ноги, но судья решил прекратить бой. Стоит напомнить, что по итогам процедуры взвешивания перед боем Кокляев оказался тяжелее своего оппонента на 20,5 кг (134 кг).

Емельяненко получил за победу 1 млн рублей. Кокляев — 500 тыс. рублей. Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

Позже победитель принес зрителям извинения за столь быстрый бой, который продлился чуть больше двух минут. Он признался, что растягивал поединок так долго, как мог. Боец также пообещал поговорить с организаторами, чтобы они подбирали ему равных соперников.