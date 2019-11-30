Сирия новости 30 ноября 19.30: США ведут борьбу за кражу нефти Сирии, курдских боевиков винят в теракте в Телль-Абъяде

Сирия, 30 ноября. Коалиция США стремится удержать контроль над вывозом нефти из Заевфратья, ожесточенные боестолкновения в Дейр-эз-Зоре, раненые в результате взрыва в Джераблусе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сформировали новые отряды ополчения в Дамаске, атаковали «Тахрир аш-Щам» в Латакии и Идлибе, захватили танк террористов «Ан-Нусры».

Армия Турции и союзные силы: нанесли удар по курдским террористам в районе Телль-Абъяда, отразили нападение курдских боевиков под Айн-Дакной.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостоят САА в Идлибе и Латакии.

Курдские вооруженные формирования: предположительно организовали теракты близ Телль-Абъяда и в Джераблусе, убили протурецких бойцов на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела операцию против предполагаемых террористов ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с визитом Дамаск, сообщает аккаунт российского посольства в Сирии (@RusEmbSyria). В столице Сирии российский чиновник провел переговоры с руководителем Главного управления безопасности Сирии Али Мамлюком и главой Минюста Сирии Хишамом Шааром. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что все лица, причастные к террористическим преступлениям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Между тем на территории провинции Дамаск сформировано новое проправительственное вооруженное ополчение. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), ополчение, получившее название «Щит столицы», было сформировано под эгидой 4-й дивизии САА, которую возглавляет брат президента Сирии бригадный генерал Махер Асад. Отмечается, что новые отряды ополчения сформированы преимущественно из уроженцев города Муадамия аш-Шам, большинство из которых ранее были членами различных вооруженных группировок «умеренной оппозиции», а позже выбрали примирение с Дамаском.

Провинция Латакия

САА продолжает наносить удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в предгорьях Джебель аль-Акрад и в районе населенного пункта Кабана. О столкновениях на севере провинции Латакия сообщает телеканал Halab Today.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв прогремел в городе Джераблус, который находится на территории провинции Алеппо, контролируемой протурецкими формированиями — в ходе очередного теракта на севере Сирии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что в результате взрыва был уничтожен автомобиль вооруженного формирования «Джейш аль-Шарки» («Армия Востока»). Ранения получили пятеро мирных жителей, в том числе дети.

Предположительно, теракт против протурецких формирований в Джераблусе был организован действующими на севере Сирии курдскими террористами, связанными с РПК. Об этом заявляет турецкий источник в Twitter (@XXVII27_).

Также турецкий источник (@huseyinbozan) сообщает об отражении атаки курдских боевиков в районе населенных пунктов Айн-Дакна и Кабасин, а курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) — о боях в районе Аль-Баба, где курдские террористы убили двух бойцов протурецких сил в деревне Эбла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стали известны подробности о воздушно-десантной операции, проведенной силами международной коалиции во главе с США в северной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство DeirEzzor24, в районе населенного пункта Аль-Хурейджия была арестована группа сирийцев, которые занимались контрабандой нелегально добытой сирийской нефти. Источники утверждают, что контрабандисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в РФ).

Параллельно курдские боевики при поддержке американских сил арестовали пять предполагаемых сторонников ИГИЛ в городе Хаваидж.

Напомним, силы американской оккупации вместе с подконтрольными им курдскими вооруженными группировками оккупировали основные нефтегазовые месторождения Сирии в Заевфратье. Стремясь ослабить Дамаск и провоцируя развитие топливного кризиса на территории Сирии, США любыми, в том числе летальными, средствами пресекают поставки нелегально добытой нефти на подконтрольную САА территорию, а курдские боевики вывозят награбленную нефть — в Иракский Курдистан.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные бои на юге Идлиба, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок предприняли попытку развить контрнаступление и вернуть утраченные ранее позиции. Как сообщает сирийский источник в Twitter (@SyriawatanNews), террористы «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в РФ) вместе с бандитами из «Аджнад Кавказ» атакует в районе населенных пунктов Иджаз и Сарджа.

Сирийский источник (@watanisy) сообщает, что САА удалось отбить все атаки «Ан-Нусры» на линии Сарджа — Иджаз, уничтожив несколько транспортный средств террористов, а также захватить танк боевиков.

Провинция Ракка

Вооруженные силы Турции поразили цели, принадлежащие курдским террористам в деревне Кор-Хасан, расположенной к западу от Телль-Абъяда в провинции Ракка, сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan). Курдские источники (@RojavaNetwork) сообщают об уничтожении двух боевиков в этом районе.

Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) обвинил курдских боевиков в организации теракта в районе Телль-Абъяда, в деревне Айн аль-Арус. Там взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, есть сообщения о погибших и пострадавших, эту информацию подтверждает Twitter-канал (@baladinetwork).

1 Организация запрещена на территории РФ.