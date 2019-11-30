СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Новороссийском

Москва, 30 ноября. Уголовное дело возбудили после крушения частного вертолета Robinson R66 у поселка Абрау-Дюрсо в Новороссийской области. Соответствующую информацию передает Южное следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Робинсон R66, погиб пилот.

Источник Федерального агентства новостей проинформировал, что о происшествии в экстренные службы сообщили местные жители.

По данным следственных органов, ЧП произошло в субботу около 09.30 по московскому времени. Известно, что вертолет принадлежит Центру винного туризма.

«Возбуждено уголовное дело… по факту падения вертолета Robinson… в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края», — сообщил РИА Новости источник в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В конце августа пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что жертвами крушения вертолета в подмосковном городе Долгопрудный стали два человека. Известно, что вертолет упал в Клязьминское водохранилище в районе Долгопрудного. По последним данным, он выполнял прогулочный полет. В момент крушения на борту находился мужчина, который являлся собственником воздушного судна, и его сын.