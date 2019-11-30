Москва, 30 ноября. Скандальный блогер Алексей Навальный, который не перестает предаваться пустым фантазиям о политике, попытался использовать в собственных целях возвращение в Россию певицы Натальи Ветлицкой. Прибегнув к методам желтой прессы, Навальный выдумал историю о неких «гонениях» на артистку.

Во время очередного прямого эфира на канале «Навальный LIVE» блогер вспомнил о сюжете телеканала «Россия 24», в котором рассказывали о недвижимости Ветлицкой в Москве и Подмосковье. Однако проявленный интерес к певице со стороны СМИ Навальный связал вовсе не с возвращением артистки на российскую сцену, что вполне свойственно новостям из мира шоу-бизнеса, а с некой попыткой властей «задавить» Ветлицкую. По мнению фантазера Навального, журналисты сняли сюжет о «роскошных хоромах» Ветлицкой якобы только потому, что она последние 15 лет жила в Испании и «поливала Россию грязью».

Скандальный блогер в грубых выражениях пытался убедить свою аудиторию, что правительству будто бы нужны звезды шоу-бизнеса, которые будут «прогибаться» и «лобызать ножки», как это делают, по наглому заявлению Навального, продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия. Глава признанного в России иноагентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) доказывал, что Ветлицкая якобы подверглась «гонениям властей», потому что не стала «петь серенады» российскому государству.

Таким образом, историю из мира шоу-бизнеса Навальный попытался притянуть к политике и выдать за «разгул несправедливости». При этом скандальный блогер достаточно нелестно отозвался о Ветлицкой, преподнеся ее своим подписчикам как женщину, замеченную в беспорядочных романтических связях.

«У нее была бурная личная жизнь и, наверное, были люди, которые помогли ей купить эти всякие прекрасные дворцы», — заявил Навальный, подчеркнув, что Ветлицкая «просто поет свои песенки и что-то пишет в социальных сетях».

После рассказа о выдуманных «гонениях» скандальный блогер неожиданно вернулся к политике, заверив сторонников, что его команда уже готовится к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут в 2021 году. Глава ФБК отметил, что не только Ветлицкая, но и другие «притесняемые» представители шоу-бизнеса, судя по всему, сами того не желая, тоже внесут свой «маленький вклад» в эту грязную погоню за властью, пишет Nation News.

Очевидно, что Навальный уже исчерпал идеи по привлечению интереса к своей персоне, поэтому начал копаться в «грязном белье» звезд. Бесконечные провалы в попытках пробиться к власти заставляют скандального блогера использовать любые методы, позволяющие оправдать бессилие главы ФБК на политической арене.