Косметолог назвала главную опасность «губ дьявола»

Москва, 30 ноября. Новый необычный тренд бьюти-индустрии «губы дьявола» может обернуться серьезными последствиями для молодых людей, экспериментирующих над своей внешностью. Об этом в субботу заявила врач-косметолог Александра Гонт.

Речь идет о популярной в узких кругах косметической операции, когда губам девушки придают волнистую форму. Со стороны это выглядит, как последствие укусов пчел.

«Выглядит это, конечно, ужасно, неэстетично, несимпатично. Я думаю, это просто тренд, попытка привлечь молодежь, тех, кто хочет выделиться, кто имеет нестандартные наклонности к проявлению во внешности, одежде», — пояснила косметолог телеканалу 360.

Она отметила, что данная процедура не является болезненной и теоретически представляет собой не большую опасность, чем любая другая косметическая инъекция. Однако нужно понимать, что профессиональные врачи подобными операциями не занимаются. Их делают люди, далекие от медицины. Кроме того, «губы дьявола» могут повлечь необратимые последствия для аллергиков.

У обычных людей губы через некоторое время могут вернуть свою нормальную форму, когда гиалуроновая кислота выведется из организма. Однако людей с ослабленным иммунитетом «губы дьявола» могут наградить рубцовой тканью. Такие шрамики у них останутся на всю жизнь.

Гонт также напомнила, что Емельян Брауде — человек, придумавший «губы дьявола», не имеет медицинского образования. Он является представителем сферы архитектуры и строительства.