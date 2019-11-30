Стало известно, как эксперты ВАДА сбегают от неудобных вопросов России

Москва, 30 ноября. Эксперты Всемирного антидопингового агентства в прямом смысле уходят от «неудобных» вопросов России, заявил замдиректора ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» Юрий Силаев.

Напомним, ВАДА обвиняет Россию в якобы подделке некоторых пунктов базы данных РУСАДА. Решение по судьбе российского спорта ВАДА официально примет 9 декабря. Российская сторона успела провести две встречи с представителями международной организации. Но результативности в них было мало.

«Во время второй встречи в ноябре как только мы начали показывать явные технические доказательства [что данные РУСАДА не были подделаны] эксперт WADA просто испугался, встал и ушел», — рассказал Силаев в эфире программы «Время покажет».

По его словам, как только россияне начинали говорить о вещах, которые для ВАДА «неудобны», их прерывали, заявляя, что «это не обсуждение и не встреча экспертов, а ознакомление российской стороны». И это при этом, к той самой копии базы, которая есть в распоряжении ВАДА, у российской стороны тоже имеются свои вопросы и претензии.

«Валерий Родченков уехал за рубеж в 2015 году, а базу передал почему-то только в октябре-ноябре 2017 года. Владея компьютером, разработчик базы Олег Мигачев мог ее изменить, как ему угодно. Соответственно он там что-то добавил, что-то скрыл, что-то удалил. У нас же база работала каждый день», — пояснил Силаев.

Важно, что эксперты ВАДА на первой встрече с российской стороной в сентябре сами признали, что базы совпадают на 99%, а расхождения оказались довольно незначительными.

Министр спорта РФ Павел Колобков ранее заявил, что Россия никаких изменений в базу данных не вносила. Он подчеркнул, что ожидает итогового заседания ВАДА в Париже и в случае наказания готов предоставить доказательства в невиновности РФ. На обжалование приговора будет дан 21 день.

Накануне телеканал НТВ выпустил документальный фильм о допинговом скандале. По данным журналистов, за всеми махинациями стоит информатор ВАДА Григорий Родченков. Именно он поспособствовал развитию допингового скандала в российском спорте, предоставив ВАДА данные о том, какие именно «махинации3 проводились в московской лаборатории. Комиссия ВАДА ему поверила.

Московской антидопинговой лабораторией Родченков руководил с 2005 года, а в 2010 году его заместитель Олег Мигачев создал специальную систему управления данными LIMS. В ней хранилась и обрабатывалась вся информация по допинг-пробам российских спортсменов. НТВ стало известно, что Родченков, Мигачев, а также Тимофей Соболевский требовали у спортсменов и чиновников деньги, чтобы защитить атлетов от наказаний за проваленные допинг-тесты.