Путин в декабре проведет традиционную встречу с представителями крупного бизнеса

Москва, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин в декабре планирует провести традиционную встречу с представителями крупного бизнеса. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля не стал уточнять, когда именно состоится эта встреча, кто примет в ней участие и какие темы будут подниматься, передает ТАСС.

Напомним, что в прошлом году Путин встречался с представителями крупного бизнеса 26 декабря. На переговорах присутствовало 59 бизнесменов — представителей больших компаний, организаций и банков. Российский лидер призвал их принять более активное участие в реализации нацпроектов и обсудил переход промышленности на современные, отвечающие последним экологическим стандартам технологии.

Призыв президента не остался неуслышанным. В частности, «Роснано» собирается выделить около 20 млрд рублей на реализацию двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт». Петербург может получить 8-10 млрд рублей из этой суммы.