Лавров призвал использовать опыт работы РФ и США по Антарктиде в современных конфликтах

Москва, 30 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опыт, накопленный Россией и США при решении вопросов вокруг статуса Антарктиды, необходимо использовать для умиротворения враждующих сторон в современных конфликтах.

Лавров отметил, что целый ряд стран, включая Великобританию, Норвегию, Чили, Австралию, Новую Зеландию, в прошлом выдвигали свои претензии на территории южного материка.

«Советский Союз и США в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на секторы, за сохранение Антарктиды в качестве всеобщего достояния человечества», — цитирует высказывание главы МИД ТАСС.

По словам Лаврова, попытки разделить Антарктиду на секторы порождали межгосударственные обострения, но в итоге все споры удалось решить посредством договоренностей, которые на сегодняшний день не оспаривает ни одна сторона.

«Я считаю, что этот опыт надо использовать в современных конфликтах», — отметил Лавров.

Напомним, что заключенный в 1959 году и вступивший в силу через два года договор об Антарктике закрепил демилитаризованный статус южного материка и его использование исключительно в мирных целях. Достигнутое соглашение позволило разрешить международные споры по поводу территорий и нивелировать взаимные претензии государств.