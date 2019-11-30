Потенциальный иноагент Соболь собирала деньги на предвыборную кампанию за рубежом

На минувшей неделе Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать физлиц иностранными агентами, также его уже одобрил Совет Федерации. В соответствии с текстом нового закона, признаны иноагентами будут граждане, создающие материалы для СМИ или распространяющие их самостоятельно и получающие за это деньги из-за рубежа.

Один из наиболее очевидных претендентов на получение статуса иноагента по новому закону — Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Сам фонд уже признан иностранным агентом после того, как подтвердилась информация о массовых переводах ему траншей из-за рубежа.

Зарплата из британского фонда

Сперва сотрудники ФБК пытались убедить общественность, что все это провокация властей, но на следующий день после неудачной апелляции в суде миллиардер Евгений Чичваркин публично объявил о создании британского ФБК. С его помощью любой иностранец или беглый российский олигарх сможет без лишних проблем переводить деньги Навальному и его фонду. Интересно, что ранее, еще до признания ФБК иноагентом, Чичваркин также подтверждал, что занимается сбором денег для Навального за рубежом.

Так как Любовь Соболь является штатным сотрудником ФБК, она получает зарплату из тех самых денег, которые Навальному шлют из Европы и США. Кроме того, юрист ФБК занимается не только своей профессиональной деятельностью, но продюсирует YouTube-канал «Навальный Live», ведет на нем собственную передачу, а также самостоятельно занимается развитием страниц в соцсетях, где от своего имени распространяет псевдорасследования, фейки и вбросы ФБК. Таким образом, Соболь полностью соответствует требованиям закона об иноагентах.

Подайте кто сколько может, желательно в евро и долларах

Самое интересное, что Соболь не ограничивается подачками от Навального, она и сама ведет кампании по сбору «пожертвований» от иностранных «инвесторов». Минувшим летом ничем ранее не примечательная активистка ФБК, долгое время находившаяся на задворках оппозиционной тусовки, объявила о намерении баллотироваться в депутаты Московской городской думы.

Продюсировал на этом поприще и оказывал информационную поддержку Любови сам Навальный, но с финансовой составляющей все оказалось несколько сложнее. Выдвиженка не могла просто взять деньги на избирательную кампанию из бюджета ФБК. Чтобы соответствовать российскому законодательству хотя бы на начальном этапе, Соболь, как и другие выдвиженцы, зарегистрировала счета для сбора средств. Один — в Сбербанке, как того требует закон, а другой — в «Альфа-Банке».

Последний банк особенно интересен тем, что там открыто сразу три счета, все зарегистрированы на имя Соболь. Более того, два счета являются валютными — в долларах и евро.

Но самое важное, что, в соответствии со статьями №140 и №317 Гражданского кодекса РФ, расчеты между российскими гражданами через российские банки могут производиться только в рублях. А значит, счета Соболь в долларах и евро были открыты специально для приема платежей от иностранцев. Учитывая тот факт, что, заявив о намерениях баллотироваться в депутаты МГД, Любовь превратилась из простого третьесортного юриста в такого же третьесортного, но все же политика, она стала очевидным иноагентом.

Как бы то ни было, 54-я статья Конституции России гласит, что закон обратной силы не имеет, а значит, ухищрения Соболь во время выборов в Мосгордуму сойдут ей с рук. В то же время предвыборный сайт Любови продолжает работать, и на нем посетителям все так же предлагают переводить навальнистке деньги, в том числе и в валюте. В связи с этим наша редакция призывает Росфинмониторинг обратить внимание на указанные выше счета Соболь. Мы всецело уверены, что пользователи соцсетей должны знать, на чьи средства создаются недостоверные материалы, столь старательно распространяемые Любовью Соболь в Интернете.