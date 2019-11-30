Британские ученые рассказали, как быстро выявить рак легких

Москва, 30 ноября. Британские ученые рассказали о быстром способе, как легко выявить, есть ли у человека рак легких. По мнению медиков, достаточно соединить пальцы рук.

Врачи рекомендуют просто приложить указательные пальцы друг к другу. У здорового человека между кутикулами должен образоваться слегка вытянутый ромб. В обратном случае необходимо пройти обследование у специалистов, советуют медики.

По данным ученых, в 35% случаев этот тест действительно указывает на наличие опухолей. У больных раком основание ногтя часто становится мягким, кожа вокруг ногтя — блестящей, сама ногтевая пластина становится изогнутой, а фаланга пальца утолщается. Все изменения происходят из-за того, что на кончиках пальцев скапливается жидкость.

Другие признаки, указывающие на болезнь, — влажный кашель с кровью, постоянная усталость и боль в груди, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее известная телеведущая и врач Елена Малышева назвала три продукта, из-за которых повышается риск возникновения рака желудка. По ее словам, опасными для здоровья являются продукты с высоким содержанием крахмала, то есть хлеб, картофель и рис.

Помимо этого, развитию онкологического заболевания может способствовать табакокурение. Из-за сигарет в организме образуется кислая среда, благоприятная для опасных микроорганизмов и образования злокачественных опухолей.