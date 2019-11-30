Производство черной икры резко выросло в России

Москва, 30 ноября. Производство черной икры в России увеличилось на 23% в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на официальном сайте Росрыболовства.

Эксперты считают, что этот резкий рост может быть связан и с инвестициями в осетровые фермы, и с переработкой импортной продукции из Китая и Уругвая. Так, за восемь месяцев этого года произвели 16,2 тыс. тонн икры лососевых, а в период с января по сентябрь 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 тонны икры осетровых рыб. Это на 23,3% больше, чем в 2018 году, отмечают «Известия».

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что увеличение производства черной икры связано с ростом количества осетровых видов рыб, которых выращивают аквакультурные хозяйства. Отметим, на территории России таких хозяйств около 80 единиц. Они находятся в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

С точки зрения президента Союза осетроводов Александра Новикова, производство икры в России не растет, а падает. По его словам, изменения в статистических данных — результат перефасовки импортной икры, закупаемой недобросовестными производителями в Китае и Уругвае и продаваемой под видом отечественной. Однако эксперт отметил, что, действительно, рыбохозяйственных предприятий в России стало больше.

Напомним, ранее глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что красная рыба и икра в России в этом году подорожают на 25-30%. По его словам, жители Дальнего Востока, где началась продажа лосося, уже почувствовали рост розничных цен, которые увеличились в два раза по сравнению с 2018 годом. Сахалинская горбуша в настоящее время продается по 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390-410 рублей, а сима — по 550-570 рублей.