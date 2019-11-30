В ЛНР рассказали о развитии хоккея и первых победах на соревнованиях

Луганск, 30 ноября. Съемочная группа Федерального агентства новостей решила узнать, как в Луганской Народной Республике развивается хоккей, всероссийский день которого отмечается 1 декабря, и отправилась на ледовую арену.

Хоккей в Луганске начал активно развиваться только после 2014 года. Именно в этот период были набраны первые группы детей для профессиональных тренировок. Вице-президент Федерации хоккея ЛНР Сергей Аляпкин рассказал, что «несмотря на молодость, клубу уже есть чем похвастаться: первые победы и первые награды на соревнованиях в Российской Федерации».

«Власти республики не остаются в стороне, так по указанию главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника было выделено более одного миллиона рублей на частичный ремонт ледовой арены. В ходе прямой линии Пасечник сообщил, что строители уже завершили запланированные работы. Клуб также старается создать лучшие условия для тренировок и сделать этот вид спорта максимально доступным», — отметил Аляпкин.

По его словам, в настоящее время в клубе занимаются «порядка 200 юных хоккеистов, однако главный тренер считает, что для качественного развития этого спорта в республике нужно привлекать как можно больше детей».