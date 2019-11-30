Российским водителям напомнили об изменениях в ПДД с 1 декабря

Москва, 30 ноября. Российским водителям напомнили об изменениях Правил дорожного движения, которые вступят в силу уже 1 декабря.

Во-первых, владельцы легковушек должны будут обязательно «переобуть» свои машины в «липучки» или шипованные шины. С 1 декабря эксплуатация автомобилей, не укомплектованных зимними шинами, будет запрещена. Ездить на зимней резине нужно будет вплоть до февраля включительно. Отметим, что штраф за использование летних шин зимой пока еще не введен, но законопроект, предусматривающий его введение, уже есть. Он был внесен в Госдуму еще в 2016 году, но его рассмотрение отложили на неопределенный срок. Помимо этого, шины с 1 декабря дополнят перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке. Так потребителей хотят защитить от контрафакта.

Еще одно напоминание касается налогов. Их нужно не забыть заплатить до 2 декабря, в том числе, и транспортный.

Наконец, последнее нововведение касается появления в России с 21 декабря нового экологического класса «Евро-6». Он будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Планируется, что он должен будет улучшить экологию в стране. Его действие распространиться и на грузовые, и на пассажирские автомобили (категорий M и N).