США не позволят Японии стать новой ядерной державой, уверены в Совфеде

Соединенные Штаты Америки, чей военный контингент в изобилии находится на японских островах, вряд ли позволят Стране восходящего солнца стать новой ядерной державой. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее китайское издание Sohu назвало Японию «затаившейся» ядерной державой. В материале уточняется, что Страна восходящего солнца, прикрываясь развитием гражданских атомных станций, могла заполучить колоссальное количество ядерного топлива — его должно хватить на 6000 ядерных бомб.

«Если рассматривать ситуацию с точки зрения наличия уранового и плутониевого топлива, то в данный момент ядерными державами могут стать не менее 20 стран, — заявил сенатор. — И это я сейчас даю не политическую, а чисто технологическую оценку уровня этих стран. Потому что если даже у Северной Кореи получилось сделать бомбу, то это получится у любого государства».

В числе наиболее близких к потенциально возможному созданию самого страшного оружия массового поражения стран Климов назвал Германию, Южную Корею и ту же Японию.

«Так что вопрос не в том, кто может создать атомную бомбу, а в том, кто ее в итоге создаст, — сказал парламентарий. — А поскольку США, которые в военном смысле полностью контролируют Японию, не заинтересованы в расширении клуба ядерных держав, то у нее это вряд ли получится. Американцы в свое время могли многим дать возможность войти в этот клуб — той же Германии, — но не дали».

Монополия на ядерное оружие слишком дорога Штатам, считает собеседник ФАН. То, что Франция завладела им, — заслуга ее президента Шарля де Голля, проводившего довольно независимую оборонную политику. Великобритания получила бомбу, потому что вместе с американцами ее разрабатывала. Китай обзавелся ею не без помощи Советского Союза, а Индия и Пакистан сделали это исключительно за счет своего военного потенциала.

«Единственным препятствием на пути японцев к атомному счастью являются размещенные на их территории военные базы США, — заметил сенатор. — Что же касается китайцев, то они вообще всегда проявляют озабоченность японской политикой — и внешней, и экономической, ведь страны являются прямыми конкурентами на международной торговой и финансовой арене».

Связано это и с непростой историей взаимоотношений между государствами, добавил Климов. По его словам, треугольник Китай — Корея — Япония существует уже несколько сотен лет, в течение которых его участники постоянно соперничают друг с другом. Говоря же о возможном усилении Страны восходящего солнца за счет ядерного оружия (если случится чудо и американцы не смогут этому помешать), парламентарий заверил, что России в этом отношении заботиться не о чем.

«Система противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации настроена таким образом, чтобы отражать ракетную атаку, с какой бы точки на глобусе она ни последовала, — уверен он. — Наши военно-космические силы, армия и флот в отличном состоянии и способны отразить любую агрессию».

Тема же нераспространения атомного оружия важна не только Вашингтону. Значимой она является и для Москвы. Расшириться клубу ядерных держав ни США, ни Россия не позволят, заявил собеседник ФАН.