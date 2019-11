Пользователей Сети возмутил модный показ Рудковской с участием детей звезд

Я счастлива сделать первой в этом рождественском сезоне показ для @daniel_boutique !Очень рада ,что на мои мероприятия всегда явка 100 процентная,очень рада ,что помимо известных детей в показе принимали участие дети кастинга @topministarmodels и спортсмены @angelsofplushenko .Вчера их снимали лучшие звёздные фотографы России ,а фото ребят сегодня украсят самые модные сайты нашей страны )Дети и гости долго не хотели расходиться) Мы все таки умеем создавать сказку ) ✨✨✨

