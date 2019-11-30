Пользователей Сети возмутил модный показ Рудковской с участием детей звезд

Москва, 30 ноября. Известный продюсер Яна Рудковская устроила модный показ с участием своего сына, а также детей других российских звезд. Фотографии и видео с шоу, прошедшего в Москве, Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram.

«Малыши-карандаши на нашем рождественском показе», — написала продюсер под одним из постов.

В показе приняли участие дети короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, сын футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также малыши, прошедшие кастинг в модельном агентстве, и спортсмены из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Однако не все подписчики Рудковской оценили ее старания. Многих пользователей Сети возмутил модный показ с участием детей звезд.

«Туда попадают только избранные. Из детского дома никого нет», — написала nadezhdakazakova836.

«А почему только дети звезд, а где простые детки, или они второго сорта?» — негодует rimma_lrr.

«Только дети богатых и известных людей могут <…> иметь доступ к таким мероприятиям», — возмутились в комментариях.

«Дети всегда одни и те же. А деток из обычных семей не приглашают?» — отметила angelika_nedeleva.

Однако среди подписчиков Рудковской было много тех, кому показ очень понравился.

«Замечательная идея и такой праздник для всех!» — восхитилась marina_maksimova2.

«Такие волшебные детки!!!» — написала margo_anyx.

«Детишки все хороши, старались», — отметила sulimovao.

Ранее сообщалось о скандале, который закатила Яна Рудковская на гала-шоу в Санкт-Петербурге. Причиной возмущения продюсера стало то, что организаторы не посадили ее вместе с супругом — фигуристом Евгением Плющенко.