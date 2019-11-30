Пользователей Сети возмутил модный показ Рудковской с участием детей звезд

Москва, 30 ноября. Известный продюсер Яна Рудковская устроила модный показ с участием своего сына, а также детей других российских звезд. Фотографии и видео с шоу, прошедшего в Москве, Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram.
«Малыши-карандаши на нашем рождественском показе», — написала продюсер под одним из постов.
В показе приняли участие дети короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, сын футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также малыши, прошедшие кастинг в модельном агентстве, и спортсмены из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Я счастлива сделать первой в этом рождественском сезоне показ для @daniel_boutique !Очень рада ,что на мои мероприятия всегда явка 100 процентная,очень рада ,что помимо известных детей в показе принимали участие дети кастинга @topministarmodels и спортсмены @angelsofplushenko .Вчера их снимали лучшие звёздные фотографы России ,а фото ребят сегодня украсят самые модные сайты нашей страны )Дети и гости долго не хотели расходиться) Мы все таки умеем создавать сказку ) ✨✨✨
Однако не все подписчики Рудковской оценили ее старания. Многих пользователей Сети возмутил модный показ с участием детей звезд.
«Туда попадают только избранные. Из детского дома никого нет», — написала nadezhdakazakova836.
«А почему только дети звезд, а где простые детки, или они второго сорта?» — негодует rimma_lrr.
«Только дети богатых и известных людей могут <…> иметь доступ к таким мероприятиям», — возмутились в комментариях.
«Дети всегда одни и те же. А деток из обычных семей не приглашают?» — отметила angelika_nedeleva.
Однако среди подписчиков Рудковской было много тех, кому показ очень понравился.
«Замечательная идея и такой праздник для всех!» — восхитилась marina_maksimova2.
«Такие волшебные детки!!!» — написала margo_anyx.
«Детишки все хороши, старались», — отметила sulimovao.
Ранее сообщалось о скандале, который закатила Яна Рудковская на гала-шоу в Санкт-Петербурге. Причиной возмущения продюсера стало то, что организаторы не посадили ее вместе с супругом — фигуристом Евгением Плющенко.