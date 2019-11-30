Украина уже продала все, кроме земли и души, заявили в Киеве

Папа Римский Франциск I накануне «нормандского саммита» сделал важное заявление по Украине. Понтифик одобрил попытки Киева и Москвы примириться и дать особый статус Донбассу. Однако, по мнению аналитиков, украинская «партия войны» использует даже такие безобидные заявления, чтобы попытаться углубить церковный раскол на Украине, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Глава католической церкви в беседе со СМИ обозначил свою позицию по предстоящим переговорам с участием представителей «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины.

«Все, что можно сделать, чтобы остановить войны, стимулировать переговоры с помощью посредников, — всегда нужно делать, и это дает результаты. В случае Украины и России речь шла об обмене пленными, и переговоры оказались результативными. В Донбассе планируется особый государственный режим, начались и ведутся переговоры, и это положительный шаг», — заявил понтифик.

Заявления Франциска вызвали жесткую реакцию со стороны украинских националистов и сторонников «партии войны». Папе посоветовали «молиться, а не вещать», а также «не вмешиваться в дела, в которых он мало смыслит». По мнению местных аналитиков, у радикалов давние счеты к Франциску, в политике которого они видят «зраду» (измену) и «сговор с Москвой».

Ватикан ссорится с украинскими католиками

У Ватикана складываются все более сложные отношения не только с лидерами «свидомой» («сознательной», а по сути — националистически настроенной) части Украины, но и с подчиненной Риму Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).

По данным украинских СМИ, местные греко-католики уже давно добиваются от Папы получения статуса патриархии, ранее предоставленного ряду восточно-католических церквей (например, в Ливане и Египте). По мнению украинских католиков, новый статус должен увеличить их самостоятельность и значимость. Например, после повышения статуса кандидатов в епископы будут избирать и утверждать на Украине без согласия Ватикана.

Однако, по данным из церковных кругов, переговоры по этому поводу в последние годы заморожены.

«Украинские греко-католики уверены, что Франциск слишком тесно сошелся с (президентом РФ) Владимиром Путиным и РПЦ (Русской православной церковью) на почве общей нелюбви к американцам. Потому он не хочет делать шаги в пику России», — говорят в УГКЦ.

Поскольку в УГКЦ растет недовольство политикой Франциска, самые смелые католические иерархи предлагают даже самовольно объединиться с образованной в декабре 2018 года раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

По словам источников в УГКЦ, «если Франциск будет продолжать свою политику в отношении России, украинские греко-католики могут уйти от Рима к вселенскому патриарху Варфоломею».

В этом случае, говорят эксперты, случится беспрецедентное объединение в истории. А церковный раскол на Украине приобретет глобальный характер, внося смуту в отношения между двумя мировыми церквями — православной и католической.

Церковный раскол разрывает Украину на части

Как отмечает глава информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, в стране продолжает тлеть вялотекущий конфликт внутри самой православной церкви.

«С одной стороны, с уходом из власти (экс-президента Украины Петра) Порошенко массовые насильственные переходы общин Украинской православной церкви Московского патриархата (канонической УПЦ МП) в раскольническую ПЦУ прекратились, — констатирует Рудяков. — Да, волна переводов общин в «новую» церковь, захлестнувшая прошлой зимой запад, север и центр Украины, вроде бы схлынула, но она оставила после себя десятки тлеющих локальных конфликтов в регионах. И, хотя под давлением Запада и Стамбула, раскольническую ПЦУ признали уже две православные церкви — Элладская и Александрийская, — будущее этого раскольнического образования отнюдь не предопределено».

По мнению аналитика, Украину насильно сделали своего рода «отверткой», при помощи которой Запад «сковырнул верхнюю крышку раскола в мировом православии».

«Конечно, противоречия в мировом православии накапливались не один десяток, и даже не одну сотню лет, — отмечает Рудяков. — Но умелая рука теневых политтехнологов Запада «отверткой» в виде Украины сковырнула крышку, сдерживавшую этот внутренний пар. В итоге все накопившееся выплеснулось наружу грязной волной. Сейчас очень много пишут и на Украине, и на Западе о линии раскола в православном мире: не только по признаку «греки и не греки», но и по принципу канонических и неканонических общин».

По мнению Рудякова, главная опасность сложившейся ситуации, что, чем больше ПЦУ получает признания в православном мире, тем больше этот раскол углубляется.

«Любое признание неканонической по определению ПЦУ тянет за собой реакцию других церквей, которые вынуждены дистанцироваться от тех, кто признал раскольников. Таким образом, признавшие ПЦУ церкви становятся вне канона на догматическом уровне, — говорит Рудяков. — По сути, тут действует принцип домино, когда одна упавшая костяшка неизбежно тянет за собой другую. И самое печальное, что этот процесс запустил вселенский патриарх Варфоломей, который, по признанию многих теологов, находится под сильным влиянием Соединенных Штатов и реакционных сил Западной Европы».

Процесс признания ПЦУ представляет особую угрозу для Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с патриархом Онуфрием, признает эксперт.

«К сожалению, признание ПЦУ каждой новой мировой церковью стимулирует силы извне, которые занимаются рейдерством в отношении церквей на Украине. Эти рейдеры начали свое нечестивое дело еще при Порошенко, в декабре 2018-го, но весной этого года, после избрания нового главы государства (президента Украины Владимира Зеленского), вроде бы затихли, — напоминает глава ИАЦ «Перспектива». — Теперь же они вновь возобновили захваты храмов, насильственные переводы общин в ПЦУ, и это беззаконие происходит на глазах у новой власти и у всей страны. Безнаказанность церковных рейдеров плодит лишь новые захваты храмов в регионах».

При этом Павел Рудяков отмечает: несмотря на то, что киевская власть занимает позицию «над схваткой», ни один из храмов канонической УПЦ МП, насильно переведенный в ПЦУ, не вернулся обратно — в лоно канонической церкви. Более того — захваты могут продолжиться в соответствии с тайным соглашением между Порошенко и Варфоломеем.

«Хотя эта тема в последнее время не педалируется в СМИ, соглашение, заключенное между Вселенским патриархатом и Украиной в лице Петра Порошенко 3 ноября 2018 года в Стамбуле, остается в силе, — напоминает политолог. — Текст этого соглашения никогда не был опубликован, он неизвестен. По данным из церковных кругов, Порошенко пообещал Варфоломею за предоставленный томос (указ об автокефалии) целый ряд церковных объектов Украины. Андреевскую церковь в Киеве уже передали Вселенскому патриархату. Более того, по всей стране есть десятки объектов, которые потенциально могут попасть в сферу влияния Варфоломея. Например, в Одессе есть мужской монастырь и один храм, которые никогда не входили в УПЦ МП».

По мнению Рудякова, для УПЦ МП это соглашение является бомбой замедленного действия. В списке из 22-х объектов, которые Украина обещала передать Вселенскому патриархату, все пункты — это именно объекты УПЦ МП, а не чьи-либо еще, указывает аналитик.