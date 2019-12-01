Российская военная полиция обнаружила склад ракет на севере Сирии

Дамаск, 1 декабря. Российская военная полиция, действующая на севере Сирии, обнаружила склады боеприпасов, ракет и оружия. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Склад был обнаружен после того, как подразделения сирийской правительственной армии в сопровождении российской военной полиции вошли в административные границы района Рас-аль-Айн на оси дороги Таль-Тамр — Рас-аль-Айн в северной части провинции Хасака, чтобы проконтролировать выход курдских радикалов с целью защита населения, предупреждения военных преступлений и нарушения любых гражданских прав в регионе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Согласно источникам нашего корреспондента, первый совместный патруль Сирийской арабской армии (САА) и российской военной полиции был запущен из города Таль-Тамр (северо-восток Хасаки) к административной границе города Рас-аль-Айн, которая находится под контролем турецкой армии.

Стоит отметить, что армейские подразделения сирийской правительственной армии продолжают укрепление, начатое в октябре в провинции Хасака. В данный момент силы САА занимают обширные районы Хасаки, Ракки и северо-восточной части Алеппо и готовятся дать отпор любым возможным атакам для сохранения безопасности мирного народа.

Напомним, что в конце прошлого месяца лидеры России и Турции подписали меморандум, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной САР. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. После окончательного выхода курдских боевиков с территории республики российские и турецкие военные начали совместное патрулирование на границе республики. Первый патруль стартовал 1 ноября.