Астропсихолог рассказала о предстоящем разводе Собчак и Богомолова

Москва, 30 ноября. Ксения Собчак последнее время постоянно оказывается в эпицентре скандалов. Недавно 38-летняя светская львица поругалась с Никитой Михалковым и стала объектом гнева и шуток в соцсетях после интервью с шестью известными геями.

Супруг ведущей режиссер Константин Богомолов пока терпит этот негатив, однако в скором времени он устанет от повышенного внимания.

«Совместимость Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича довольно слабая. Она слишком агрессивна и властолюбива, он чрезмерно чувствителен и мягок. Ему нравится постоянно витать в облаках, ей нужно твердо стоять на ногах. Партнерам будет трудно уступать друг другу, к тому же они плохо переносят совместный быт», — рассказала астропсихолог Ирина Фалькао изданию «Дни.ру».

По ее мнению, супруги будут бороться за первую роль в семье, из-за чего у них постоянно будут возникать конфликты. В итоге Богомолову надоест желание супруги перманентно доминировать, а самой Собчак — слабость и инертность партнера, и она вновь решится на развод.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября со скандалом. Молодожены шокировали гостей тем, что прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас», а затем, во время празднования бракосочетания, невеста станцевала жениху эротический танец. Празднование бракосочетания состоялось в ресторане «Боско». На торжества были приглашены 300 человек, включая Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Виктора Дробыша и Диму Маликова.