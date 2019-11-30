Патруль России и Турции в 12-й раз приступил к работе на северо-востоке Сирии

Дамаск, 30 ноября. Российская военная полиция совместно с вооруженными силами Турции приступили к двенадцатому совместному патрулю в приграничном районе на северо-востоке Сирии. Соответствующие данные приводятся в заявлении министерства обороны России.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что патрулирование началось с 10.00 30 ноября.

«Двенадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышлы», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, патрулирование проходит по новому маршруту в западном направлении вдоль границы между Сирией и Турцией. В составе патруля числятся около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники.

Напомним, Турция с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль границ двух государств. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой стороны пришли к соглашению по ситуации в Сирии. Так, согласно меморандуму, курдские боевики должны были отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что операция Анкары против вооруженных бандформирований курдов завершена.

1 Организация запрещена на территории РФ.