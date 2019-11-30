Газманов поблагодарил спасшего девочку иркутского школьника

Санкт-Петербург, 30 ноября. Известный российский певец и композитор Олег Газманов поблагодарил иркутского школьника, который спас девятилетнюю девочку от насильника. По словам музыканта, родителям школьницы очень повезло, что в опасный момент рядом с ней оказались неравнодушные люди.

«Я хочу сказать огромное спасибо этому парню, и огромное счастье для родителей этой девочки, что он оказался рядом, что оказался рядом тот постарше мужчина, которые спасли», — цитирует Газманова Пятый канал.

Напомним, звезды эстрады благодарят иркутского подростка за подвиг в рамках флешмоба. Ранее вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлев восхитился смелым поступком десятиклассника. А лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр заявил, что обществу не хватает сообщений о таких подвигах. По его словам, людям «становится легче на душе», когда они видят подобные примеры человеческого участия.

Подвиг иркутского подростка восхитил не только российских, но и зарубежных звезд. Поступок высоко оценили певица C.C.Catch и участник немецкой синтипоп-группы Alphaville Мариан Голд, приехавшие в Санкт-Петербург, чтобы выступить на шоу «Дискотека 80-х».

Случай, который прославил десятикласника из Иркутска на всю страну, произошел 23 ноября. Злоумышленник затащил девочку в свою машину. Проходивший мимо подросток услышал крики ребенка и позвал на помощь стоявшего неподалеку мужчину. Вместе им удалось освободить девочку, сообщает «Царьград». Похититель скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали. Оказалось, что злоумышленник уже был судим за преступления сексуального характера. За подвиг полицейские наградили подростка, передает телеканал «360».