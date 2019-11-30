Володин предупредил о риске выхода из состава Украины ряда областей



Москва, 30 ноября. Киевские власти должны понимать, что национализм и притеснение малых народов может привести к тому, что ряд областей захочет выйти из состава Украины, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Чтобы этого не произошло, по мнению политика, украинское правительство не должно допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп. Володин добавил, что руководству Украины стоит задуматься, почему в 2014 году более 96% жителей Крыма и Севастополя решили воссоединиться с Российской Федерацией.

Он также прокомментировал поведение украинской делегации на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Дипломаты пытались помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По мнению Володина, это в очередной раз продемонстрировало нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.

«Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики», — указал он.

Так, например, в Крыму после воссоединения с РФ было закреплено сразу три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Кроме того, Володин указал на то, что в Госдуму избираются представители различных народов и народностей.

«Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны», — подчеркнул он.

Напомним, жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины в 2014 году после госпереворота в этой стране. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Киевские власти волеизъявление крымчан сочли незаконным, добились введения антироссийских санкций со стороны ЕС, ввели и собственные ограничительные меры. Россия ответила на эти шаги зеркально.

На фоне ухудшения отношений стран Киев продолжал агрессивную политику в отношении РФ. Несмотря на то, что огромное количество жителей Украины говорит на русском языке, экс-президент страны Петр Порошенко весной этого года успел подписать закон о государственном языке. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти, местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц, сферы обслуживания. Радиостанции и телеканалы тоже не имеют права вести вещание на русском языке.

27 ноября на Украине появился первый уполномоченный по защите государственного языка. Им стала Татьяна Монахова. До утверждения на пост омбудсмена она заведовала кафедрой журналистики в одном из университетов Николаева.



