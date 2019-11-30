Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

В Крыму назвали мракобесием поведение украинской делегации в ООН

783
0 Оставить комментарий

В Крыму назвали мракобесием поведение украинской делегации в ООН

Симферополь, 30 ноября. Попытки украинской делегации лишить представителей Крыма слова на форуме под эгидой ООН являются мракобесием. Соответствующее заявление сделал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он назвал поведение украинской стороны «мракобесием и очередной глупостью».

«Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону», — подчеркнул Гемпель.

Он обратил особое внимание на то, что жители полуострова могут доступно и аргументировано рассказать о нарушении их прав со стороны киевской власти, которая устроила Крыму ряд блокад, а также стран Запада, придерживающихся санкционной политики.

«Страх, связанный с тем, чтобы не дать возможность на крупных международных форумах крымчанам донести правду, с каждым днем у наших оппонентов усиливается», — указал Гемпель.

Ранее сообщалось, что делегация из Украины сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной на форуме по вопросам меньшинств, организованном под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году по итогам референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным». Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности Крыма не подлежит обсуждению. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров