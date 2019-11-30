В Крыму назвали мракобесием поведение украинской делегации в ООН

Симферополь, 30 ноября. Попытки украинской делегации лишить представителей Крыма слова на форуме под эгидой ООН являются мракобесием. Соответствующее заявление сделал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он назвал поведение украинской стороны «мракобесием и очередной глупостью».

«Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону», — подчеркнул Гемпель.

Он обратил особое внимание на то, что жители полуострова могут доступно и аргументировано рассказать о нарушении их прав со стороны киевской власти, которая устроила Крыму ряд блокад, а также стран Запада, придерживающихся санкционной политики.

«Страх, связанный с тем, чтобы не дать возможность на крупных международных форумах крымчанам донести правду, с каждым днем у наших оппонентов усиливается», — указал Гемпель.

Ранее сообщалось, что делегация из Украины сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной на форуме по вопросам меньшинств, организованном под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году по итогам референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным». Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.