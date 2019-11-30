Суд в Нидерландах вновь рассмотрит дело о скифском золоте

Москва, 30 ноября. Апелляционный суд Амстердама вновь рассмотрит дело о скифском золоте из музеев Крыма в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя совета министров – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Политик уверен, что коллекция должна вернуться в Крым.

Апелляционный суд запросил в июле 2019 года дополнительную информацию у сторон, до разрешения спора экспонаты будут храниться в Музее Алларда Пирсона.

Мурадов подчеркнул, что согласно контрактам между музеями, артефакты должны вернуться туда, где были найдены.

«Среди них нет ни одного, найденного на Украине, они все были найдены в Крыму. То есть они привязаны к месту. Они должны их вернуть на свое место, тем музеям, из которых они были получены», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Коллекция скифского золота насчитывает более двух тысяч уникальных экспонатов, которые были представлены на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

Руководство амстердамского музея приняло решение не передавать коллекцию ни Украине, ни Крыму и обратилось в суд для достижения соглашения между сторонами или решения вопроса в юридической плоскости. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине, однако крымская сторона подала апелляцию в суд Амстердама, который отменил решение окружного суда.