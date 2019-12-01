Жители сирийского Алеппо возобновили добычу соли из озера

Дамаск, 1 декабря. Жители сирийского Алеппо снова начали добывать соль из озера Джаббуль, расположенного в юго-восточной части провинции. Добыча соли стала возможной после девятилетнего паузы из-за захвата территории боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство1».

Соответствующую информацию сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Добыча соли на озере обеспечивает рабочие места для многих сирийских семей, которые вернулись в данный район после того, как сирийская правительственная армия освободила его от незаконных вооруженных группировок в 2017 году.

Параллельно добыче в регионе восстанавливается геологическое предприятие, деятельность которого была заморожена на период активных военных действий. Восстановление объекта обеспечит около 1000 рабочих мест, а озеро станет хорошим местом для добычи соли высокого качества, которая поможет восстановить экономику страны.

Озеро Джаббуль является одним из заповедников и располагается в 40 км от Алеппо. Он имеет площадь около 260 км и глубину от 20 до 160 см.

Стоит отметить, что в данный момент сирийские власти активно восстанавливают разрушенную инфраструктуру сирийского Алеппо, который серьезно пострадал во время террористической оккупации. Специально обученные ремонтные бригады возобновляют работу водоснабжения, электричества, канализации; активизируют движение общественного транспорта; заново открывают государственные объекты, школы, детские сады, больницы. На сегодняшний день все ремонтные работы уже выполнены на 50%.

Напомним, что Алеппо был освобожден в 2016 году. Полномасштабный вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено об окончательной победе над «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.