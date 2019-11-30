Исландия пригласила Путина на планируемый саммит стран Арктического совета

Хельсинки, 30 ноября. Исландия пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируют провести в 2020 году. Об этом сообщил глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон.

Исландский министр принял участие в конференции «Чистый и глобальный Север», которая прошла в Хельсинки.

«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если все получится, то это будет встреча лидеров стран», — рассказал Тордарсон.

По его словам, Исландия, которая будет председательствовать в Арктическом совете до конца 2021 года, уже сообщила об этих планах всем странам организации. Окончательно вопрос должен решиться в ближайшие недели.

«Мы постараемся сделать ее (встречу лидеров стран Арктического совета. — Прим. ФАН) максимально успешной», — подчеркнул глава МИД Исландии.

Тордарсон сообщил, что во время своего визита в Москву обсуждал возможную поездку Владимира Путина в Исландию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Арктический совет был создан в 1996 году. Инициатором образования организации выступила Финляндия. Изначально главной целью совета стало сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Постоянными членами организации стали Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Отметим, что после завершения председательства Исландии в совете этот пост на два года перейдет России.