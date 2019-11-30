Москва, 30 ноября. Все больше россиян хотят уйти на ипотечные каникулы. Эксперты ожидают, что в 2020 году спрос на них еще больше возрастет.

Причину повышения заинтересованности людей в этой услуге специалисты объясняют достаточной информированностью населения об этой возможности и ее плюсах.

По данным главы рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, на фоне повышенной закредитованости населения в России половина граждан отдает 50% своего дохода на выплаты по кредитам. В минувшем году году этот показатель был чуть более 40%, пишет ТАСС.

«Люди знают выгодах ипотечных каникул по сравнению с программами реструктуризаций, поэтому спрос на них растет», — младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Напомним, размер ипотечных каникул составляет шесть месяцев. По действующему законодательству, россияне, которые оформили ипотеку, но попали в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на этот льготный период. Во время каникул они могут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их.