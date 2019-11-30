Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Все больше россиян хотят уйти на ипотечные каникулы

39
0 Оставить комментарий

Все больше россиян хотят уйти на ипотечные каникулы

Москва, 30 ноября. Все больше россиян хотят уйти на ипотечные каникулы. Эксперты ожидают, что в 2020 году спрос на них еще больше возрастет. 

Причину повышения заинтересованности людей в этой услуге специалисты объясняют достаточной информированностью населения об этой возможности и ее плюсах.

По данным главы рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, на фоне повышенной закредитованости населения в России половина граждан отдает 50% своего дохода на выплаты по кредитам. В минувшем году году этот показатель был чуть более 40%, пишет ТАСС.

«Люди знают выгодах ипотечных каникул по сравнению с программами реструктуризаций, поэтому спрос на них растет», — младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Напомним, размер ипотечных каникул составляет шесть месяцев. По действующему законодательству, россияне, которые оформили ипотеку, но попали в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на этот льготный период. Во время каникул они могут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров