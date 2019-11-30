В Совфеде отреагировали на планы Apple пересмотреть политику после скандала из-за Крыма

Корпорация Apple, возможно, уже пожалела о своем решении обозначать в сервисе «Погода» Крымский полуостров российской территорией. После разразившегося скандала, который спровоцировала Украина, пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания планирует внимательно отнестись к пересмотру политики в отношении обозначения «спорных» территорий, к которым на Западе относят Крым.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, «признает» или «не признает» Apple Крымский полуостров российской территорией, для крымчан по большому счету неважно.

«Первоначальное решение Apple о фактическом признании Крыма было правильным, поскольку отражает существующую реальность, — отметил российский сенатор. — А вот попытка Украины таким способом (путем скандала из-за решения Apple) «вернуть» Крым — это просто смешно».

По словам российского политика, корпорация Apple объективно оценила ситуацию, что можно расценивать как важный сигнал.

«Вернет ли Apple все назад? — Очень сомневаюсь, ведь прогноз погоды и другие сервисы, работающие на территории России, — предназначены прежде всего для граждан Российской Федерации, которые, естественно, удивляются, видя неправильное обозначение территории РФ».

Видимо, в нынешних условиях большой бизнес будет пытаться занять двойственную позицию, предрекает Цеков.

«Не исключаю, что для российских граждан Apple будет показывать Крым как территорию РФ, а для тех же украинских граждан — как территорию Украины, — отмечает собеседник ФАН. — Но это уже неважно. Шаг за шагом происходит признание Крыма как части РФ. Может, эти шаги пока небольшие, но они есть. Знаете, у нашего народа есть пословицы, которые, как говорится, не в бровь, а в глаз. Так и тут можно сказать русской пословицей: «Капля камень точит». Постепенно и западный бизнес признает Крым российским, и отдельные политики, и целые государства. Да, все они пока еще не могут сказать об этом в полный голос, но рано или поздно это время придет». «Повторю то, что говорил много раз: для нас, крымчан, «признание» или «непризнание» со стороны кого бы то ни было по большому счету неважно. Для нас самое главное — что мы воссоединились с Россией. Все остальное, конечно, тоже важно, но признание нас территорией России для крымчан важнее всего», — подчеркнул Сергей Цеков.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь Apple Труди Мюллер уточнила, что Крымский полуостров стал российским в приложении «Погода» только для пользователей из России, как требует законодательство РФ. Для других стран Крым по-прежнему не обозначен как территория РФ.

По словам представителя Apple, в настоящее время компания изучает международное законодательство, законы США и другие документы, на основании которых будет принято единое решение о маркировке спорных территорий на картах и в сервисах.

Ранее Apple в своих сервисах и настройках стала обозначать Крым российским по просьбе политиков из РФ. Решение компании последовало после длительных переговоров. В Госдуме и Совете Федерации положительно оценили решение корпорации выполнить требования законодательства РФ и заявили, что, внеся изменения в свое программное обеспечение, Apple фактически признала Крым и Севастополь российскими регионами.

В то же время в Киеве резко отреагировали на изменение политики Apple в отношении Крыма и даже призвали бойкотировать продукцию этой компании.

Крымский полуостров воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство местных жителей. В настоящее время Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются регионами Российской Федерации.

Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ полностью соответствует международным нормам и Уставу ООН, однако Запад, поддерживая в этом вопросе Украину, отказывается признать волеизъявление крымчан.