Украинский журналист указал на потерю истинного смысла существования страны

Киев, 30 ноября. Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна забыла об истинном смысле своего существования, «привязавшись» к газовой трубе.

По его словам, представители киевской власти в погоне за прибылью перестали заниматься вопросами внутреннего и внешнего развития украинского государства. В эфире телеканала NewsOne Алексей Молчанов отметил, что смыслом для Украины стала газовая труба.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — заявил журналист.

Он обратил внимание на то, что главная проблема Украины после распада СССР — проваленная попытка стать субъектной и самостоятельной страной, которая могла бы говорить на равных с лидерами мировых держав.

«Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях», — объяснил Молчанов.

Отметим, договор по транзиту российского газа на Украину истекает в этом году. Киев настаивает на продлении действующего контракта по транзиту газа на 10 лет. Кроме того, украинская сторона считает, что в новый договор должно быть включено обязательство по гарантиям со стороны «Газпрома» ежегодно осуществлять поставки 60 млрд кубометров газа.

В начале ноября сообщалось, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос заключения нового транзитного контракта с Киевом с 2020 года. Миллер обратил внимание на то, что до заключения нового договора важно решить несколько принципиальных вопросов. В частности, речь идет об урегулировании судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» и взаимный отказ от претензий.

Вчера министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, но нужно еще доработать ряд технических вопросов.