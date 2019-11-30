Сирия новости 30 ноября 16.30: силы РФ и Турции ведут патрулирование в северной Сирии, ХТШ атакует в Хаме и Идлибе

Сирия, 30 ноября. Военные РФ и Турции провели патрулирование в Хасаке, террористы пытаются начать контрнаступление в Идлибе, САА несет потери в технике. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояла террористам на севере Хамы и юге Идлиба.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попытались предпринять контратаку против САА на севере Хамы и юге Идлиба, подбили БТР и танк САА в Идлибе, организовали постановочную демонстрацию протеста в Идлибе.

Провинция Алеппо

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» направили четыре самоходных зенитных установки в населенный пункт Телль-Нисбин в провинции Алеппо, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_). Террористы неоднократно применяли автоматические зенитные пушки против правительственных сил и мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое детей пострадали в результате взрыва мины, оставленной террористами группировки «Исламское государство1» (запрещено в РФ). Как сообщает локальный новостной канал в Twitter (@DeirEzzor24), инцидент произошел в городе Аль-Сувар в северной части провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия ведет боевые действия против террористических группировок на юге Идлиба. САА действует под прикрытием российской авиации: телеканал Halab Today сообщил, что ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе городов Ат-Тах и Маарет-Хурма.

Тем временем агентство Step News сообщило об уничтожении бронеавтомобиля правительственных сил на юго-востоке провинции, в районе деревни Иджаз. Сообщается, что техника САА была поражена противотанковой управляемой ракетой. Кроме того, Halab Today сообщает об уничтожении танка правительственных сил в районе населенного пункта Сарга. Экипаж танка погиб.

По сведениям «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) террористы «Тахрир аш-Шам» при поддержке оппозиционных группировок попытались развернуть масштабную контратаку на позиции САА. Стороны обмениваются артиллерийскими ударами, наиболее ожесточенные схватки кипят в районе населенных пунктов Иджаз, Мушаррафа и Умм-Халахиль. Правительственные войска отражают атаки террористов. Известно, что в ходе боев были уничтожены четыре боевика «Тахрир аш-Шам».

Между тем стало известно, что боевики «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в РФ) организовали с помощью подконтрольных им медиаресурсов демонстрации протеста в Идлибе. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), лояльных журналистов и участников протеста «против агрессии Дамаска» свозили на место автобусами, а основной целью было создание необходимых видеокадров «народного недовольства».

Провинция Хама

Террористы, связанные с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», действующей в идлибской зоне деэскалации, заявили, что провели успешную контратаку против САА в провинции Хама. По информации агентства Step News, сирийские войска пытались продвинуться в районе населенного пункта Хувейз на западе провинции, однако были отбиты с потерями. По сообщениям источника в Twitter (@markito0171), боевики «Тахрир аш-Шам» пытаются развернуть контрнаступление на территории долины Аль-Габ.

Провинция Хасака

12-й по счету совместный патруль российской военной полиции и турецкой армии провел патрулирование в приграничном районе на северо-западе Сирии, в зоне проведения турецкой военной операции «Источник мира» в провинциях Хасака и Ракка.

По сообщению пресс-центра Минобороны РФ, в составе совместного патруля — около 50 военнослужащих из двух стран и восемь единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», БТР-80 и турецкие Kirpi. Военные начали свой путь по 120 км маршруту в 10.00, патрулирование продолжалось четыре часа. Совместное патрулирование осуществляется в рамках соглашений, достигнутых РФ и Турцией на саммите в Сочи.

Ирак

Массовые протестные демонстрации в Ираке продолжаются, сообщает The Times of Israel, и решение главы правительства Ирака Аделя Абдель Махди уйти в отставку никак не повлияло на настроения протестующих — масштабные протесты продолжаются как в Багдаде, так и в других городах Ирака.

Agence France-Presse сообщило об особенно жестких столкновениях между протестующими и полицией в городе Насирия на юге Ирака — за минувшие два дня в столкновениях погибло не менее 40 протестующих, демонстранты сожгли три моста через Евфрат. Сообщается также, что в городе Наджаф было сожжено иранское консульство — иранцев обвинили в поддержке действующих властей в Багдаде.

Между тем в городе Киркук произошел теракт, сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn). Ранения, по предварительным данным, получили два человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.