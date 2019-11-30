Сирия новости 30 ноября 12.30: курдские террористы обстреляли госпиталь в Азазе, теракт под Джераблусом

Сирия, 30 ноября. Теракт произошел на военной базе под Джераблусом, курдские боевики обстреляли национальный госпиталь в Азазе, атака САА отбита на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вела боевые действия против террористов на севере Латакии, противостояла террористам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: отбили вылазку курдских боевиков под Азазом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отбили атаку правительственных сил на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: обстреляли национальный госпиталь в Азазе, предположительно осуществили теракт на военной базе турецкой армии близ Джераблуса.

Международная коалиция: захватила десятки бывших боевиков ИГ1 в ходе рейдов в Заевфратье.

Провинция Латакия

Минувшим вечером и в течение ночи наблюдались ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористами на севере провинции Латакия. Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), САА продолжает штурмовать укрепления боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в районе населенного пункта Кабана и на холмах Джебель аль-Акрад.

О потерях в ходе столкновений не сообщается. Напомним, штурм укреплений в районе Кабаны ведется уже много месяцев, однако мощные укрепления до сих пор позволяют террористам отбивать атаки САА.

Провинция Алеппо

Протурецкие силы на севере Сирии отбили ночные вылазки курдских боевиков близ Манбиджа, в районе населенного пункты Ялышлы, который находится на границе зон контроля протурецких сил и САА. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC).

Теракт произошел на военной базе турецкой армии в районе сирийского города Джераблус, сообщает новостной источник в Twitter (@North_Syrians). Источник сообщает о большом количестве убитых и раненых в результате взрыва, подробности не приводятся. Предположительно, нападение на турецкую базу могло быть организовано боевиками курдских вооруженных группировок, которые действуют на севере Алеппо.

Другой источник (@NotWoofers) сообщает об ожесточенных боестолкновениях между курдскими боевиками и протурецкими силами в районе Азаза. По сообщениям, боевики из курдских так называемых «Сил освобождения Африна» организовали вылазку в этом районе минувшей ночью. Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) подтверждают сообщения о столкновениях в районе Кафр-Хашера и Кафр-Калбина; отмечается также, что курдские боевики выпустили не менее 15 снарядов по городу Азаз.

Агентство Step News сообщило, что в ходе обстрелов под огнем курдских террористов оказался национальный госпиталь к западу от Азаза. Протурецкие формирования в ответ обстреляли курдских боевиков из гранатометов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оккупационные силы американской коалиции при поддержке курдских боевиков провели рейды в Заевфратье, на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает, что в ходе рейдов в городе Хаваидж были задержаны «десятки бывших боевиков» террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ).

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили об отражении атаки САА в юго-восточной части провинции Идлиб. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), ожесточенные бои шли в районе населенного пункта Телль аль-Дамм. В бою погибли пять военнослужащих САА, боевики заявили, что захватили одного солдата в плен. Эти сведения подтверждают источники агентства Step News.

Один человек погиб при срабатывании взрывного устройства в заминированном автомобиле в городе Аль-Фуа на севере Идлиба, сообщает телеканал Halab Today. На данный момент нет подробных сведений о происшествии, организаторы теракта не установлены.

Провинция Ракка

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», атаковали турецкие силы в провинции Ракка. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), нападение произошло к западу от города Телль-Абъяд.

1 Организация запрещена на территории РФ.