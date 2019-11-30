Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае

Красноярск, 30 ноября. Опубликовано видео с места ДТП в Красноярском крае, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей. Запись предоставила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, смертельная авария произошла утром 30 ноября на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Уярском районе. Автомобиль Lada Kalina на скорости столкнулся с грузовиком MAN, передает Пятый канал. По предварительной версии, водитель легковой машины пытался обогнать колонну, однако не успел и на встречной полосе врезался в фуру. В автомобиле Lada находились двое взрослых и трое детей, все они погибли на месте ДТП, сообщает телеканал «360».

После смертельного ДТП следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы.

Отметим, что 30 ноября в Уярском районе Красноярского края произошло еще одно ДТП, в котором погибли три человека. По данным полиции, водитель машины Honda выезжал с заправки и не уступил дорогу автомобилю Nissan. Жертвами аварии стали водитель Honda 1981 года рождения и двое его пассажиров — мужчина и женщина, пишут «Известия».