Появилось видео операции девочки с «маской Бэтмена»

Москва, 30 ноября. Видео операции девочки из США Луны Феннер с «маской Бэтмена», которая прилетела в Краснодар удалять невус на лице, появилось в СМИ.

Врачам удалось удалить часть пятна размером с ладонь. После операции прошло уже три недели, недавно специалисты сняли повязку. Соответствующие кадры появились в распоряжении Первого канала.

Хирург, главный врач клиники Павел Попов рассказал, что «все зажило, кожица становится все более и более телесного цвета».

«Плюс контуры век уже посветлели», — подчеркнул он.

Врачи во время проведения операции использовали метод ФДТ (фотодинамическая терапия). На кадрах можно увидеть яркие вспышки лазера. Перед тем, как обработать участок кожи, врачи вводили сенсибилизатор — специальный препарат.

Попов признался, что прочитал о Луне в Сети и решил выйти на связь с мамой девочки, пообещав, что для удаления невуса понадобится полтора года и максимум восемь операций. К настоящему моменту две из них уже сделаны.

«Видите, он обработал этот участок кожи. Это пока выглядит не очень красиво, но если сравнивать с методами лечения в США, очень агрессивными, то операция проведена отлично», — поделилась мама малышки Кэрол Феннер.

Ранее мама Луны показала результат первых двух операций, которые ее дочери сделали в Краснодаре. Снимками дочери она поделилась в Instagram. Женщина призналась, что приняла на 100% правильное решение, отправившись на лечение в Россию.