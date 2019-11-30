Китайские СМИ рассказали, как газовый маневр России помешал планам США

Пекин, 30 ноября. Газовый маневр России и строительство «Северного потока — 2» помешали планам США покорить энергетический рынок Европы. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Китайские журналисты обратили внимание на серьезные усилия Вашингтона, пытающегося заблокировать строительство «Северного потока — 2». Несмотря на старания США, реализация проекта продолжается. Так, недавно Дания дала разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Хотя реализация проекта уже близится к завершению, Вашингтон не оставляет попытки ввести новые санкции. Так, в Конгрессе США предложили добавить положение к законопроекту об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, которое предусматривает введение ограничений по отношению к компаниям, участвующим в проекте. Предполагается, что в связи с этим введение газопровода в эксплуатацию задержится минимум на год.

«Северный поток — 2», соединяющий Россию и Германию через Балтийское море, не только удовлетворит потребности ФРГ в газе, но и станет важным узлом для поставок голубого топлива в другие страны. <…> Это взаимовыгодный и беспроигрышный план как для РФ, так и для ЕС», — отметили китайские журналисты.

Авторы Sohu уверены, что в попытках заблокировать строительство «Северного потока — 2» Вашингтон преследует весьма меркантильные цели — к 2022 году США хотят стать вторым по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Для реализации этих планов европейский рынок очень важен для американцев.

«Американский газ слишком дорогой по сравнению с российским продуктом. Никто не будет делать на него ставку при наличии качественной альтернативы из РФ», — приводит слова китайских аналитиков «ПолитРоссия».

На данный момент США могут рассчитывать лишь на подписание соглашений на поставку газа с Польшей и странами Прибалтики. Эти государства готовы приобретать американский СПГ себе в ущерб ради сохранения стратегического партнерства с Вашингтоном.