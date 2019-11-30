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Афганский военный погиб при взрыве в провинции Гильменд

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Афганский военный погиб при взрыве в провинции Гильменд

Кабул, 30 ноября. Взрыв прогремел в афганской провинции Гильменд. В результате погиб командующий пограничными войсками Афганистана, сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Уточняется, что еще три сотрудника афганских сил безопасности были ранены. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб в результате взрыва в Кабуле. Еще два представителя организации получили ранения. Миссия ООН призвала афганские власти провести оперативное расследование инцидента и призвать виновных к ответственности.

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Источник: ТАСС
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