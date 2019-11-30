Слепой пенсионер самостоятельно построил дом в Рязанской области

Рязань, 30 ноября. Слепой мужчина Владимир Крысанов, проживающий в Рязанской области, самостоятельно построил одноэтажный дом. Об этом сам пенсионер-инвалид рассказал в интервью каналу ForumHouse на YouTube-канале.

Владимир признался, что начал строить дом для своей матери в 2010 году из материалов, которые удалось собрать на свалке, — это и доски и оконные рамы. Во время строительства жилья мужчина использовал стандартные инструменты — пилу, циркулярку и дрель.

По словам пенсионера, он возводил дом «на ощупь».

«Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — все на ощупь делать», — рассказал он.

Владимир Крысанов отметил, что не видит с самого рождения, хотя раньше мог различать время суток и ощущать, когда наступило утро, а когда — ночь.

«А теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет», — поделился пенсионер.

Главными помощниками во время трудного процесса строительства для мужчины стали пожилая мать и собака-поводырь по кличке Дик, которую сам пенсионер называет «четвероногим навигатором».

«Без собаки ничего бы не было», — объяснил Владимир.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей рассказало об уникальной истории Михаила Мамонкина из Петербурга, который с помощью массажа помогает детям обрести здоровье. Быть квалифицированным специалистом ему не мешает даже тот факт, что он ничего не видит. 36-летний мужчина начал терять зрение еще в детстве, а с возрастом оно лишь ухудшалось. Ежедневно Михаил массажирует от 6 до 15 детей, помогая им обрести здоровье.