В Росатоме вспомнили, как Берию обокрали на секретном ядерном заводе

Москва, 30 ноября. К 75-летию атомной отрасли Госкорпорация Росатом рассекретила часть архивных материалов, посвященных развитию атомной промышленности в России и СССР. Среди них оказалась история о том, как в 1949 году во время визита куратора советского атомного проекта Лаврентия Берии на ядерный завод его обокрали заключенные.

В целом, по воспоминаниям работников, во время поездки на так называемый комбинат №817 Берию поджидало множество неудач. По пути на ядерный завод его сильно растрясло на плохой дороге. Во время ночевки под Берией сломалась кровать. В конце концов, заключенные, работавшие на строительстве комбината, украли у него кожаный плащ, пишет РИА Новости.

«Берия тогда был совсем не таким, каким его сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел», — вспоминает бывшая сотрудница ядерного комбината №817 Нинель Эпатова.

Сама кража случилась во время визита Берии на «Базу-10», которая в будущем стала городом Озерском. Тогда там открывали первый деревянный театр. На праздник приехало руководство комбината, работники и расковоированные заключенные. Последние, воспользовавшись тем, что шофер Берии уснул, выкрали плащ из автомобиля.

По возвращению в Москву народный комиссар внутренних дел СССР никого не посадил, а наоборот распорядился улучшить материально-бытовые условия на объекте.