Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае

Красноярск, 30 ноября. Следственно-оперативная группа завершила работу на месте ДТП в Красноярском крае, в котором погибла семья из пяти человек. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Участок федеральной трассы, на котором произошла страшная авария, снова открыт. Уточняется, что сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Скопления машин на трассе нет.

На месте происшествия находится начальник краевого главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, передает «Царьград». Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы.

Напомним, смертельная авария произошла 30 ноября в 08.45 по местному времени на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края. Автомобиль Lada Kalina, в котором находились двое взрослых и трое детей, столкнулся с грузовиком MAN, сообщает «Газета Кемерова». В результате все, кто был в легковой машине, погибли.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Уярского района, по предварительной версии, водитель Lada Kalina пытался обогнать колонну, однако не успел вернуться в свою полосу и на встречке врезался в фуру.