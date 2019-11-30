В Росатоме рассказали, как Ельцин принял участие в строительстве АЭС на Урале

Москва, 30 ноября. В Госкорпорации Росатом рассказали о том, как будущий президент РФ Борис Ельцин, будучи еще в годы СССР руководителем Свердловской области, принял участие в строительстве Белоярской АЭС на Урале.

Во время возведения атомной стации проект остановился на стадии строительно-монтажных работ энергоблока №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600.

«Руководители стройки обратились за помощью к первому секретарю Свердловского обкома КПСС, а им тогда был Ельцин. Он внимательно выслушал атомщиков и тут же отдал необходимые распоряжения», — цитирует РИА Новости сотрудников Госкорпорации, запустивших к 75-летию отечественной атомной отрасли проект «История Росатома».

После распоряжений Ельцина работа по строительству энергоблока вновь возобновилась, однако вскоре выяснилось, что на объекте не хватает подсобных рабочих. Тогда Ельцин решил мобилизовать работников колхозов и послать их на помощь строителям. По воспоминаниям, атомщики были сражены.

«Нас из года в год гоняют в колхозы. Наконец–то и колхозники пришли к нам на помощь!» — говорили они.

Напомним, ранее Росатом рассекретил приказ о создании в Советском Союзе первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предшественницей «Калибров». Факсимиле архивных документов появились на портале «История Росатома».