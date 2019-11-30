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Депутат Госдумы предсказал Украине непростую зиму

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Депутат Госдумы предсказал Украине непростую зиму

Москва, 30 ноября. Украину ждет непростая зима, поэтому сейчас в Киеве делают громкие заявления по поводу запрета на прямые закупки газа у России. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.

Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко объявила о намерении внести на рассмотрение в Раду законопроект о запрете на прямые закупки газа у России. Депутат фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что инициатива партии призвана «максимально помочь власти выстоять против давления России».

По мнению Селезнева, с украинской стороны такие заявления выглядят вполне логичными и могут восприниматься как усиление позиции Киева в переговорах по газу.

«Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность», — отметил депутат.

Селезнев считает, что инициатива о запрете прямых закупок газа может быть попыткой продемонстрировать Евросоюзу, насколько «Украине тяжело вести переговоры с Россией». Кроме того, подобное заявление может стать объяснением для украинцев в случае возникновения проблем ближайшей зимой.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — сказал российский депутат в беседе с RT.

Напомним, действующий российско-украинский контракт на транзит газа истекает в этом году. Москва и Киев выдвигают свои условия, поэтому новое соглашение до сих пор не подписано. 28 ноября стороны провели переговоры в Вене, в ходе которых обсудили претензии по газовым вопросам. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что переговоры прошли конструктивно, однако нужно еще доработать ряд технических вопросов.

Депутат Госдумы предсказал Украине непростую зиму

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Источник: RT
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