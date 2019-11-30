Китайское издание Sohu предупредило о «скрытой» ядерной державе

Пекин, 30 ноября. Китайское издание Sohu предупредило о возможностях Японии по созданию ядерного оружия и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.

Автор статьи привел данные источников, согласно которым под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить значительные запасы ядерного топлива. Этого сырья хватит для производства шести тысяч ядерных бомб.

На протяжении нескольких десятилетий Японию сдерживали США, подчеркивает издание. Но страна воспользовалась поддержкой заокеанского союзника и стала мощной экономической державой. Теперь Токио хочет играть на международной арене более активную роль.

Аналитик напоминает, что Япония входит в первую десятку стран мира по боеспособности армии, и предостерегает от недооценки ее технологического уровня. Токио не разрешено заниматься разработками ядерного оружия, но Япония занимает лидирующие позиции по применению ядерных технологий. В случае начала боевых действий Токио сможет в короткие сроки создать ядерное оружие с помощью имеющегося в стране ядерного материала.

Между тем, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок видит в России не прямую угрозу, но стратегический вызов, сообщила «Газета.ру». Он отметил, что Москва «много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные».

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности поручил довести долю современного оружия и техники в Вооруженных силах РФ до 70%. Глава государства обратил внимание на важность прогнозирования изменений ситуации в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).