Полиция раскрыла личность виновника теракта на Лондонском мосту

Лондон, 30 ноября. Правоохранительные органы Великобритании назвали имя мужчины, напавшего в пятницу с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Им оказался Усман Хан, ранее судимый за связи с террористами.

На данный момент известно, что мужчине было 28 лет, он проживал в графстве Стаффордшир. Как оказалось, личность нападавшего была хорошо известна местным спецслужбам, так как в 2012 году Усмана судили за связь с исламскими террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Мужчина вышел на волю год назад. В настоящее время по одному из адресов, в Стаффордшире проводятся обыски.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, в центре столицы Великобритании мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на людей. Прибывшим на место полицейским удалось ликвидировать преступника. На нем был обнаружен пояс смертника с муляжом взрывного устройства. ЧП было признано террористическим актом.

Как позже сообщили в Скотленд-Ярде, в результате нападения двое человек скончались, трое были госпитализированы в больницу.